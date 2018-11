Auch in einem so wohlhabenden Land wie unserem mangelt es immer mehr Kindern an stabilen familiären Strukturen und einem sicheren Zuhause. In Deutschland leben laut BertelsmannStiftung rund 21 Prozent aller Kinder mindestens fünf Jahre dauerhaft oder wiederkehrend in einer Armutslage.

Als Kind Armut zu erleben oder das eigene Kind in Armut aufwachsen zu sehen, bringt viele Schwierigkeiten mit sich – umso mehr, wenn es kaum ein Entrinnen aus der Armut gibt.