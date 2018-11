Das Kinderdorf in der Stadt

Ein Hafen für Familien

Seit vielen Jahren wachsen die Ballungszentren in Deutschland stetig an, während ländliche Gegenden zunehmend verwaisen. Aus diesem Grund baut SOS-Kinderdorf seine Angebote dort aus, wo viele Hilfe brauchen: In den Städten. Städtische Kinderdörfer sind speziell darauf ausgerichtet, die Bedarfe eines sozialen Brennpunkts direkt vor Ort aufzugreifen. Die Kinderdorffamilien sind vor allem für Kinder gedacht, die ein neues Zuhause brauchen und trotzdem in ihrem gewohnten Umfeld bleiben wollen. Denn Kinder mit solch einem Schicksal sollten dort leben, wo sie auch bisher ihre Freunde, Schule oder Sportverein haben. Neben einem Zuhause für mehrere Kinderdorffamilien ist es gleichzeitig auch ein offenes, einladendes Haus für alle Generationen und Kulturen im unmittelbaren Umkreis.